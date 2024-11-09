Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани, командующего подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

На этот раз Каани снят на конференции памяти генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. В кадре Каани разговаривает с несколькими высокопоставленными чиновниками, в том числе министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

В прошлом месяце в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани. Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте.

Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.