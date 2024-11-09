x
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2024
|
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани, командующего подразделением "Кудс"

время публикации: 09 ноября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 12:33
Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани
IRNA

Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани, командующего подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

На этот раз Каани снят на конференции памяти генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. В кадре Каани разговаривает с несколькими высокопоставленными чиновниками, в том числе министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

В прошлом месяце в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани. Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте.

Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 октября 2024

IRNA: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", появился на публике