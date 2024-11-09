Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани, командующего подразделением "Кудс"
Иранские СМИ опубликовали очередные фото Эсмаила Каани, командующего подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".
На этот раз Каани снят на конференции памяти генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. В кадре Каани разговаривает с несколькими высокопоставленными чиновниками, в том числе министром иностранных дел Аббасом Арагчи.
В прошлом месяце в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани. Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте.
Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.