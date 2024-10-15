IRNA: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", появился на публике

Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", впервые за длительное время появился на публике.

Иранское государственное агентство IRNA опубликовало видео, на котором показано участие Каани в церемонии возвращения на родину из Ливана тела заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана, который был ликвидирован в Бейруте 27 сентября вместе с главарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

Гроб с останками Нилфорушана был доставлен в тегеранский аэропорт Мехрабад рано утром 15 октября.

Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.