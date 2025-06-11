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Ближний Восток

Совет безопасности Ирана: "Банк целей на израильской территории готов"

время публикации: 11 июня 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 16:15
Совет безопасности Ирана: "Банк целей на израильской территории готов"
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что недавняя операция, в ходе которой иранская разведка получила секретную информацию о стратегических объектах Израиля, позволила уточнить банк целей на израильской территории.

Совет сообщил, что получена информация и о местоположении секретных ядерных объектов. "Эти скрытые места будут атакованы в ответ на любой израильский удар по ядерной инфраструктуре Исламской республики", – приводит заявление совета газета Tehran Times.

Напомним, что о якобы имевшей место операции, в ходе которой иранская разведка получила много секретной стратегической информации, первым сообщил ливанский телеканал "Аль-Майядин", связанный с "Хизбаллой". Никаких доказательств ее проведения так и не поступило.

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