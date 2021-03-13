Тегеран подозревает Израиль в организации "террористического нападения" на иранское грузовое судно

В субботу, 13 марта, власти Ирана заявили, что подозревают Израиль в организации "террористического нападения" на иранское грузовое судно Shahr e Kord в Средиземном море.

Накануне об этом инциденте сообщали иранские СМИ. Представитель компании "Судоходные линии Исламской Республики Иран" Али Гиаси заявил, что судну был причинен незначительный ущерб, пострадавших нет. Причиной взрыва стало сработавшее взрывное устройство. "Подобные террористические акции равносильны морскому пиратству", - добавил Гиаси.

По данным сервиса отслеживания передвижения морских судов Refinitiv, судно, шедшее под иранским флагом, направлялось из Ирана в Европу; в последний раз сообщение о его местонахождении было получено 10 марта, когда судно находилось у побережья Сирии и направлялось в сирийский порт Латтакия. Как сообщает Reuters, по меньшей мере, два источника в службе морской безопасности уверены в том, что иранский контейнеровоз был преднамеренно атакован пока невыясненным способом.

Источник в иранской следственной группе полагает, что, судя по местонахождению корабля и причиненному ему ущербу, за взрывом стоит Израиль.

Пресс-секретарь МИДа Ирана Саид Хатибзаде заявил, что "нападение является нарушением международного и морского права", а также призвал "найти и наказать виновных в подрыве судна", сообщает IRNA.

Официальный Иерусалим отказался комментировать этот инцидент.

Напомним, 25 февраля в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб израильскому судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Предварительное расследование обстоятельств подрыва показало, что атака была осуществлена с помощью магнитных мин.

В Израиле заявили, что за атакой стоит иранский "Корпус стражей исламской революции". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возложил ответственность за нее на Иран.