Израильские СМИ: за взрывом судна в Оманском заливе стоит Иран

Израильские СМИ сообщили со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, что Иран стоит за взрывом в Оманском заливе, в результате которого было повреждено судно для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd.

Как отмечает The Times of Israel, "Гаарец" и 13-й канал ИТВ полагают: Иран знал о том, что судно принадлежит израильской компании, несмотря на то, что оно шло под флагом Багамских островов. При этом владелец владелец Helios Ray Ltd, Рами Унгер, накануне заметил, что вряд ли взрыв был устроен "с целью навредить Израилю"

12-й канал, также без указания источника, сообщил, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная с иранского судна.

"Маарив", ссылаясь на израильские источники, пишет, что операция была проведена Ираном как некое послание Израилю.

Портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, в своем "твиттере" опубликовал снимок пробоины, полученной судном.

Напомним, в четверг, 25 февраля, в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Об этом первым сообщил портал компании Dryad Global со ссылкой на информацию, полученную от британских ВМС.

Dryad Global не исключил, что за взрывом может стоять Иран, хотя на сегодняшний день подробности инцидента неизвестны.

Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Агентство Reuters, сообщая об этом инциденте, сослалось на заявление Управления по контролю над морскими перевозками Великобритании (UKMTO), которое заявило, что "судно и экипаж в безопасности" и рекомендовало судам, находящимся в этом районе, проявлять осторожность.

Министерство транспорта Израиля заявило Reuters, что не располагает информацией о каком-либо израильском судне, получившем какие-либо повреждения в районе Оманского залива. При этом Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что знает об инциденте и следит за ситуацией.

Сервис отслеживания судов Refinitiv сообщил, что связь с MV Helios Ray осуществляла компания Stamco Ship Management. Ее представители отказались от комментариев, за которыми к ним обратилось агентство Reuters.