Расследование: судно Helios Ray было атаковано иранцами с помощью "мин пиявок"

Предварительное расследование обстоятельств подрыва в Оманском заливе судна для перевозки автотранспортных средств Helios Ray показало, что атака была осуществлена с помощью магнитных мин ("мин пиявок"), а не ракет, как предполагалось ранее, передает 13-й канал израильского ТВ.

Где и когда к бортам Helios Ray были прикреплены эти мины, пока неясно.

В Израиле убеждены, что за атакой стоит иранский "Корпус стражей исламской революции".

Расследования, проводившиеся в 2019 году, показывали, что и тогда иранцы применяли против судов в Оманском заливе "мины пиявки".

Обычно такие мины крепятся водолазами под водой. Но в случае атаки против Helios Ray мины были закреплены над ватерлинией.

Ранее государственные СМИ Ирана опубликовали данные о повреждениях Helios Ray, одним из владельцев которого является израильский бизнесмен Рами Унгер. Иранский сайт PressTV заявляет, что Унгер "имеет тесные отношения" с главой внешней разведки Израиля "Мосад" Йоси Коэном.

Оценка израильской стороны однозначна: атака против судна Helios Ray является одной из "акций возмездия" Ирана за убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде.

Высокопоставленные лица в Израиле заявляют, что эти действия Ирана не останутся без ответа.

Как отмечали The Times of Israel, "Гаарец" и 13-й канал ИТВ, Иран знал о том, что судно принадлежит израильской компании, несмотря на то, что оно шло под флагом Багамских островов. При этом владелец Helios Ray Ltd, Рами Унгер, накануне заметил, что вряд ли взрыв был устроен "с целью навредить Израилю". 12-й канал, без указания источника, сообщил, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная с иранского корабля. "Маарив", ссылаясь на израильские источники, пишет, что операция была проведена Ираном как некое послание Израилю.

Портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, в своем "твиттере" опубликовал снимок пробоины, полученной судном.

Напомним, в четверг, 25 февраля, в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Об этом первым сообщил портал компании Dryad Global со ссылкой на информацию, полученную от британских ВМС.

По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно находится в хорошем состоянии, однако после взрыва оно было направлено в ближайший порт

Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Агентство Reuters, сообщая об этом инциденте, сослалось на заявление Управления по контролю над морскими перевозками Великобритании (UKMTO), которое заявило, что "судно и экипаж в безопасности" и рекомендовало судам, находящимся в этом районе, проявлять осторожность.

Министерство транспорта Израиля заявило Reuters, что не располагает информацией о каком-либо израильском судне, получившем какие-либо повреждения в районе Оманского залива. При этом Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что знает об инциденте и следит за ситуацией.

Сервис отслеживания судов Refinitiv сообщил, что связь с MV Helios Ray осуществляла компания Stamco Ship Management. Ее представители отказались от комментариев, за которыми к ним обратилось агентство Reuters.