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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 мая 2022 г., 19:44

Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца ЯМАМ

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Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца подразделения спецназа пограничной полиции (ЯМАМ), получившего смертельное ранение в ходе перестрелки с террористами возле Дженина.


Во время перестрелки бойцов ЯМАМ с вооруженными террористами возле деревни Буркин старший сержант Ноам Раз был тяжело ранен и эвакуирован на вертолете в госпиталь РАМБАМ, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

У 47-летнего Ноама Раза остались жена и шестеро детей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2022
В ходе операции возле Дженина погиб боец спецназа пограничной полиции

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