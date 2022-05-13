Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца ЯМАМ
Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за гибель бойца подразделения спецназа пограничной полиции (ЯМАМ), получившего смертельное ранение в ходе перестрелки с террористами возле Дженина.
Во время перестрелки бойцов ЯМАМ с вооруженными террористами возле деревни Буркин старший сержант Ноам Раз был тяжело ранен и эвакуирован на вертолете в госпиталь РАМБАМ, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
У 47-летнего Ноама Раза остались жена и шестеро детей.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2022
В ходе операции возле Дженина погиб боец спецназа пограничной полиции
В ходе операции возле Дженина погиб боец спецназа пограничной полиции