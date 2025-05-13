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Ближний Восток

Президент Сирии по соображениям безопасности пропустит саммит ЛАГ в Багдаде

Сирия
Ирак
время публикации: 13 мая 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:19
Президент Сирии по соображениям безопасности пропустит саммит ЛАГ в Багдаде
AP Photo/Francisco Seco, File

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа не примет участия в 34-м саммите Лиги арабских государств, который состоится в Багдаде 17 мая. Как сообщил источник в его окружении, поездка в Ирак отменена по соображениям безопасности. Сирийскую делегацию возглавит министр внутренних Асаад аш-Шаибани.

Направленное лидеру суннитских боевиков официальное приглашение вызвало возмущение в шиитской части иранского истеблишмента. Ориентирующиеся на Иран шииты назвали предстоящий визит провокацией, ведь свергнутый сирийский режим Башара Асада также был иранским сателлитом.

В прошлом иракские власти выдали ордер на арест аш-Шараа по обвинению в террористической деятельности. Неясно, сохраняет ли этот ордер силу. Согласно публикациям СМИ, в прошлом он уже провел несколько лет в иракской тюрьме.

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