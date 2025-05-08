Президент Сирии подтвердил сообщения о переговорах с Израилем

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа признал, что его режим ведет через посредников переговоры с Израилем. Цель этих переговоров – разрядить обстановку и не допустить неподконтрольной эскалации ситуации обеими сторонами.

Аш-Шараа, который находится с визитом во Франции, обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня от 1974 года, подчеркнув, что Сирия его соблюдает.

7 мая агентство Reuters сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем. Три источника сообщили Reuters, что переговоры касаются вопросов безопасности, разведки и укрепления доверия между двумя странами.