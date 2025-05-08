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Ближний Восток

Президент Сирии подтвердил сообщения о переговорах с Израилем

Израиль
Франция
Сирия
время публикации: 08 мая 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 07:55
Президент Сирии подтвердил сообщения о переговорах с Израилем
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа признал, что его режим ведет через посредников переговоры с Израилем. Цель этих переговоров – разрядить обстановку и не допустить неподконтрольной эскалации ситуации обеими сторонами.

Аш-Шараа, который находится с визитом во Франции, обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня от 1974 года, подчеркнув, что Сирия его соблюдает.

7 мая агентство Reuters сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем. Три источника сообщили Reuters, что переговоры касаются вопросов безопасности, разведки и укрепления доверия между двумя странами.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 мая 2025

Reuters: ОАЭ инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем