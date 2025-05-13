США расширили санкции против Ирана

Госдепартамент США на фоне продолжающихся непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана.

"Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND – организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект "Амад"", – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Четвертый раунд "ядерных" переговоров между США и Ираном проходил 11 мая в Маскате (Оман).