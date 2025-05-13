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Ближний Восток

США расширили санкции против Ирана

время публикации: 13 мая 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 07:17
США расширили санкции против Ирана
AP Photo/Charles Dharapak

Госдепартамент США на фоне продолжающихся непрямых переговоров о ядерной сделке расширили санкции против Ирана.

"Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND – организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект "Амад"", – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Четвертый раунд "ядерных" переговоров между США и Ираном проходил 11 мая в Маскате (Оман).

Ближний Восток
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