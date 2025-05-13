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Израиль

Освобожденный заложник Идан Александр не полетит в Катар на встречу с Трампом

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 13 мая 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 11:35
Освобожденный заложник Идан Александр не полетит в Катар на встречу с Трампом
Пресс-служба ЦАХАЛа

Семья Идана Александра сообщила, что на данном этапе он не полетит в Катар для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Близкие освобожденного заложника находятся в постоянном контакте с администрацией Трампа.

О принятом решении было объявлено после встречи Идана со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, которая состоялась утром 13 мая в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.

Идан Александр, боец 51-го батальона бригады "Голани", гражданин США и Израиля, был захвачен в плен террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года. На момент захвата ему было 19 лет. Он провел в плену 584 дня. Его освобождение США и ХАМАС согласовали напрямую, через катарских посредников.

Израиль
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