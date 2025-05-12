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Израиль

Нетаниягу провел телефонную беседу с Трампом и распорядился об отправке делегации в Доху

время публикации: 12 мая 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 18:22
Нетаниягу провел телефонную беседу с Трампом и распорядился об отправке делегации в Доху
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля сообщила о встрече Биньямина Нетаниягу со специальным посланником США Стивом Виткоффом и телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно сообщению пресс-службы, на встрече с Виткоффом также присутствовал посол США в Израиле Майк Хакаби. На встрече обсуждались последние усилия по реализации предложенного Виткоффом плана освобождения заложников до расширения боевых действий. Нетаниягу подчеркнул, что переговоры с ХАМАСом будут проходить "только под огнем".

В ходе телефонной беседы с Трампом Нетаниягу поблагодарил его за помощь в освобождении военнослужащего ЦАХАЛа Идана Александера. Президент США, со своей стороны, вновь подтвердил свою приверженность Израилю и выразил желание продолжать тесное сотрудничество с премьер-министром.

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу распорядился отправить израильскую делегацию в Доху.

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