К югу от Каира локомотив врезался в пассажирский поезд, есть пострадавшие

По меньшей мере 20 человек пострадали утром 13 октября в результате железнодорожной аварии в египетской провинции аль-Минья, в 250 километрах к югу от Каира. Начато расследование.

Локомотив врезался в хвост пассажирского поезда. Два вагона упали в канал, вдоль которого шло полотно. По первоначальным данным, погибших нет. У пострадавших ушибы и переломы, они доставлены в больницу.

Железнодорожные аварии происходят в Египте достаточно часто. Причина этого – неудовлетворительное состояние инфраструктуры и несоблюдение правил техники безопасности.