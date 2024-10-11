КСИР: найдено тело генерала Аббаса Нилфорушана, ликвидированного вместе с Насраллой

Корпус стражей Исламской революции заявил, что после нескольких дней поисков было найдено тело заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана.

Он был уничтожен вместе с главарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в пригороде Бейрута.

Напомним, вечером 27 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу "Хизбаллы", в котором в этот момент находились лидеры этой ливанской террористической организации и высокопоставленные представители КСИР.