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Ближний Восток

КСИР: найдено тело генерала Аббаса Нилфорушана, ликвидированного вместе с Насраллой

время публикации: 11 октября 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 20:42
КСИР: найдено тело генерала Аббаса Нилфорушана, ликвидированного вместе с Насраллой
IRNA/КСИР

Корпус стражей Исламской революции заявил, что после нескольких дней поисков было найдено тело заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана.

Он был уничтожен вместе с главарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в пригороде Бейрута.

Напомним, вечером 27 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу "Хизбаллы", в котором в этот момент находились лидеры этой ливанской террористической организации и высокопоставленные представители КСИР.

Ближний Восток
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Источники: заместитель командующего КСИР мог быть убит в Бейруте