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Мир

Махмуд Аббас прибыл в Москву, где он рассчитывает на встречу с Путиным

время публикации: 12 августа 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 19:53
Махмуд Аббас прибыл в Москву, где он рассчитывает на встречу с Путиным
AP Photo/Amr Nabil

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прибыл в Москву. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Посол ПА в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью ТАСС сообщил, что Аббас рассчитывает 13 августа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо встречи с Путиным, планируются возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, а также встреча с арабскими послами.

Нофаль говорит, что основной темой для обсуждения станут палестино-израильский конфликт в целом, прежде всего ситуация в Газе и то, чем в этой ситуации может помочь Россия.

Напомним, что визит Аббаса в Москву, планировавшийся в 2023 году, неоднократно переносился. Хотя делегацию ХАМАСа на уровне замминистра иностранных дел в Москве после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года принимали уже трижды – в ноябре, в январе и в июне.

В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года.

Мир
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