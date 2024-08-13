Состоялись переговоры Аббаса и Путина, заявившего, что в Газе гибнут "в основном женщины и дети"

Во вторник, 13 августа, в Ново-Огарево состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

На встрече присутствовали: с российской стороны – глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава минтруда РФ Антон Котяков, начальник главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, российский представитель при ПА Гоча Буачидзе; в составе палестинской делегации – министр по гражданским делам ПА Хусейн аш-Шейх, глава службы общей разведки Маджид Фарадж, советник "раиса" по дипломатическим вопросам Мажди Халди, посол ПА в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

РИА Новости приводит следующее заявление Путина, прозвучавшее в начале этой встречи: "Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, – безусловно, не остается без внимания с нашей стороны". Далее Путин упомянул гуманитарную катастрофу в Газе, помощь, которую оказывала РФ. При этом, ссылаясь на данные ООН, Путин повторил утверждения минздрава ХАМАСа о том, что среди 40 тысяч погибших в секторе Газы за более чем 10 месяцев войны "в основном женщины и дети".

Далее Путин говорил о давних связях России с арабским миром и о том, что Москва всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.

Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы, отмечает РИА Новости. Приводятся следующие слова Аббаса: "Мы чувствуем, что Россия – один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встрече, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство... ООН по причине давления со стороны США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа". Далее Аббас заявил: "Мы не примем экспатриацию палестинцев из сектора Газы, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в XX веке. Мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей".

Напомним, что визит Аббаса в Москву, планировавшийся в 2023 году, неоднократно переносился. Хотя делегацию ХАМАСа на уровне замминистра иностранных дел в Москве после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года принимали уже трижды – в ноябре, в январе и в июне.

В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года.