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Ближний Восток

SOHR: за субботу Израиль нанес 24 авиаудара по военным базам армии Асада

Сирия
время публикации: 14 декабря 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 22:02
Последствия авиаудара по военным объектам в порту Латакии
AP Photo/Omar Albam

По сообщению мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в субботу Израиль продолжал уничтожать вооружения и военные объекты, брошенные армией Башара Асада, чтобы не допустить их попадания к исламистам. В субботу, 14 декабря, было нанесено 24 авиаудара.

Был атакован военный объект в районе Айн-Манин к северо-западу от Дамаска, содержащий комплекс туннелей внутри горы. Израильская авиация нанесла несколько ударов по этому объекту, сообщает SOHR, не указывая конкретно, что именно было в этом военном комплексе.

Таким образом, общее количество рейдов израильской армии в Сирии с момента падения режима Башара Асада достигло 426, и затронуло 13 сирийских провинций.

Мониторинговая группа сообщила также, что на северо-востоке Сирии уничтожением брошенных сирийской армией вооружений занималась Турция, разбомбившая 150 единиц тяжелой военной техники в сельской местности Айн-Исса и Тель-Абьяд к северу от Ракки на северо-востоке Сирии.

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