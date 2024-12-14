SOHR: Турция уничтожает оружие армии Асада на северо-востоке Сирии

Турция следует примеру Израиля, уничтожая брошенное регулярной сирийской армией оружие и военную технику на северо-востоке Сирии. Как сообщает мониторинговая группа SOHR (The Syrian Observatory for Human Rights), турками были уничтожены 150 единиц тяжелой военной техники в сельской местности Айн-Исса и Тель-Абьяд к северу от Ракки на северо-востоке Сирии.

По сообщению источников группы, турецкие силы при помощи беспилотников нанесли десятки авиаударов по позициям бывших правительственных сил в окрестностях Ракки на северо-востоке Сирии с момента роспуска армии бежавшего Башара Асада 8 декабря, что привело к полному уничтожению вооружений.

В частности, были уничтожены танки, БМП, бронетехника, ракетные установки и артиллерия. Турция стремится уничтожить оружие бывшего сирийского режима, чтобы гарантировать, что оно не будет использовано в будущем Сирийскими демократическими силами. Примечательно, что при этом Турция официально осуждает Израиль.