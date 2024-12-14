Аль-Джулани в первом интервью: "Ситуация в стране не позволяет ввязываться в новые конфликты"

Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани (Ахмад аш-Шараа) дал первое большое интервью после падения режима Башара Асада, в этом интервью он позиционирует себя как государственный деятель, а не как полевой командир. Он впервые говорил об Израиле, назвав "необоснованными" израильские аргументы о необходимости уничтожения брошенного армией Башара Асада оружия и добавив, что эти аргументы "не оправдывают их недавние нарушения, грозящей необоснованной эскалацией в регионе".

При этом он отметил, что ситуация в Сирии, "истощенной годами войны, не позволяют вступать в какие-либо новые конфликты", подчеркнув, что приоритетом на данный момент является восстановление страны и стабильность, а не втягивание в конфликты, которые могут привести к дальнейшему разрушению. Ахмад аш-Шараа призвал международное сообщество к срочному вмешательству, подчеркнув важность контроля ситуации в регионе и уважения суверенитета Сирии.

Аль-Джулани заявил, что повстанцы "пытались не провоцировать россиян и дать им шанс переоценить взаимоотношения с Сирией". По поводу Ирана он сказал, что революция в Сирии "смогла прекратить иранское присутствие". "Мы не враждебны к иранскому народу", – подчеркнул лидер повстанцев.

Что касается внутренней ситуации в Сирии, аль-Джулани заявил: "Сирийская революция победила, но управлять страной нельзя революционными лозунгами, нужны закон и институты, от революционного мышления необходимо перейти к государственному, и следующий этап – это этап восстановления и стабильности".

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" заявил, что режим Башара Асада "систематически лишал сирийцев продовольствия, происходило разрушение сельскохозяйственного, промышленного и банковского сектора, масштаб хищений огромен. У нас есть планы решения всех этих вопросов, в настоящий момент мы заканчиваем сбор данных".

Он также заявил, что производству каптагона в Сирии будет положен конец.