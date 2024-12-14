ЦАХАЛом уничтожены направленные на Израиль ракетные установки на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали заряженные и готовые к запуску пусковые ракетные установки, которые были направлены на территорию Израиля, что является нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Израиль продолжает придерживаться соглашений, и развернутые на юге Ливана израильские войска будет немедленно и решительно действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и его гражданам.