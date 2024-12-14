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Ближний Восток

ЦАХАЛом уничтожены направленные на Израиль ракетные установки на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 декабря 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 11:54
ЦАХАЛом уничтожены направленные на Израиль ракетные установки на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС Израиля атаковали заряженные и готовые к запуску пусковые ракетные установки, которые были направлены на территорию Израиля, что является нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Израиль продолжает придерживаться соглашений, и развернутые на юге Ливана израильские войска будет немедленно и решительно действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и его гражданам.

Ближний Восток
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