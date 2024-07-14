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Ближний Восток

ХАМАС опровергает сообщение AFP о замораживании переговоров с Израилем

время публикации: 14 июля 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 12:50
ХАМАС опровергает сообщение AFP о замораживании переговоров с Израилем
AP Photo/Jehad Alshrafi

ХАМАС официально опровергает ранее опубликованное сообщение агентства France-Presse о том, что глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, находящийся в Дохе (Катар), "проинформировал посредников и заинтересованные стороны в регионе в ходе серии телефонных звонков о решении движения прекратить переговоры" в связи с "несерьезным отношением" Израиля к переговорам и "массовыми убийствами гражданского населения" в Газе, отмечает агентство France-Presse.

"Публикация французского информационного агентства, распространенная некоторыми СМИ, не имеет под собой оснований", – сказано в последнем заявлении ХАМАСа. В этом заявлении указано, что целью операции по ликвидации Мухаммада Дэйфа близ Хан-Юниса, осуществленной Израилем в субботу, "является попытка Нетаниягу и его правительства торпедировать соглашение, которое остановит агрессию против нашего народа".

Ранее та же операция по ликвидации Дэйфа, в ходе которой были убиты около 100 палестинцев, включая десятки высокопоставленных боевиков, называлась в качестве причины выхода ХАМАСа из переговоров: в заявлении ХАМАСа, опубликованном французским информационным агентством France-Presse, указывалось, что решение заморозить переговоры было принято в связи с "несерьезным отношением" Израиля к переговорам и "массовыми убийствами гражданского населения" в Газе.

Ближний Восток
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