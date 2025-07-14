Столкновения между бедуинами и друзами на юге Сирии, десятки погибших
время публикации: 14 июля 2025 г., 02:24 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 05:31
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии в результате столкновений между бедуинами и друзами погибли не менее 37 человек, около 50 получили ранения.
По данным SOHR, среди погибших 27 друзов, в том числе двое детей, и 10 бедуинов.
По состоянию на 14 июля, власти Сирии не могут навести порядок в провинции Ас-Суэйда.