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Ближний Восток

Взрыв в жилом доме в иранском городе Кум: местные власти говорят об утечке газа

Иран
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:36
Взрыв в жилом доме в иранском городе Кум: местные власти говорят об утечке газа
AP Photo

В результате взрыва в жилом доме в городе Кум, расположенном в 120 км к юго-западу от Тегерана, пострадали не менее семи человек. Информационное агентство Fars со ссылкой на анонимный источник утверждает, что взрыв не был результатом израильской атаки.

Взрывом были повреждены четыре квартиры, и по первоначальной версии, причиной взрыва была утечка газа. Жители здания были обычными гражданами, утверждает Fars.

Ближний Восток
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