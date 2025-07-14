Взрыв в жилом доме в иранском городе Кум: местные власти говорят об утечке газа

В результате взрыва в жилом доме в городе Кум, расположенном в 120 км к юго-западу от Тегерана, пострадали не менее семи человек. Информационное агентство Fars со ссылкой на анонимный источник утверждает, что взрыв не был результатом израильской атаки.

Взрывом были повреждены четыре квартиры, и по первоначальной версии, причиной взрыва была утечка газа. Жители здания были обычными гражданами, утверждает Fars.