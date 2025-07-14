Покушение на Пезешкиана: в Иране ищут израильских агентов в окружении президента

Власти Ирана проверяют, не стало ли покушение на президента Исламской республики Масуда Пезешкиана возможным благодаря агенту израильских спецслужб, внедренному в окружение высшего руководства страны. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Пезешкиан был ранен в ногу в результате израильского удара 16 июня, целью которого была ликвидация присутствовавших на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое проходило на нижних этажах здания в западной части Тегерана.

На этом заседании, помимо Пезешкиана, также присутствовали спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица.

В ходе 12-дневной войны ЦАХАЛ ликвидировал военное командование Ирана, в том числе КСИР, а также ученых-атомщиков. При этом власти Израиля декларировали, что политическое руководство Ирана не является целью атак. Если Пезешкиан и был ранен или травмирован в результате одной из израильских атак, то это ранение не было серьезным – уже 22 июня, еще до окончания войны, он позировал перед камерами в Тегеране.