Удар по дому в Ливане: целью был начальник штаба "Хизбаллы"

Ливанские источники передают, что целью атаки израильских ВВС в ночь на 14 июня был начальник штаба "Хизбаллы" Хишам Сафи ад-Дин.

По предварительным данным, в момент атаки его не было в квартире, и ему удалось выжить.

Хотя некоторые арабские СМИ сообщают, что, возможно, Хишам Сафи ад-Дин ликвидирован.

Принадлежащий "Хизбалле" ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что в результате удара, нанесенного самолетами ЦАХАЛа по дому в деревне Джаната, погиб один человек, ранены не менее 14, в том числе дети. Согласно сообщениям в местных СМИ, ракета была запущена со стороны моря.

В ночь на 14 июня ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Джаната (к востоку от Тира, южный Ливан, около 20 км от границы с Израилем). Телеканал "Аль-Маядин" передал, что трехэтажное здание полностью разрушено.

По данным саудовского телеканала "Аль-Арабия", целью был "генерал Хизбаллы в командовании южным округом".

"Хизбалла" сообщила, что в результате атаки погибла женщина – парамедик Сали Скаики.

Телеканал "Аль-Хадат" передал, что дом, по которому был нанесен удар ЦАХАЛу, был арендован "Хизбаллой".