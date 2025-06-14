x
14 июня 2025
|
последняя новость: 07:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2025
|
14 июня 2025
|
последняя новость: 07:07
14 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Армия Ирана призвала иранцев сообщать, если они заметят подозрительную активность грузовиков

Иран
"Мосад"
время публикации: 14 июня 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 07:07
Армия Ирана призвала иранцев сообщать, если они заметят подозрительную активность грузовиков
Кадр из видео / соцсети

Армия Ирана в своем блоге в сети Х (Twitter) призвала иранцев быть бдительными и сообщать, если они заметят подозрительную активность грузовиков или транспортных средств с необычным грузом.

"Если вы заметили подозрительную активность, перемещение фургонов, грузовиков или автофургонов, немедленно сообщите об этом на горячую линию министерства информации (113) или в разведывательную службу Корпуса стражей исламской революции (114). Обеспечение безопасности – это обязанность каждого", – говорится в сообщении.

Очевидно, в Иране опасаются действий "Мосада".

Израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад".

Операция тщательно и долго планировалась.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

Ynet: при ударе по Ирану были применены спрятанные БПЛА, атаковавшие ракетные установки