Армия Ирана призвала иранцев сообщать, если они заметят подозрительную активность грузовиков

Армия Ирана в своем блоге в сети Х (Twitter) призвала иранцев быть бдительными и сообщать, если они заметят подозрительную активность грузовиков или транспортных средств с необычным грузом.

"Если вы заметили подозрительную активность, перемещение фургонов, грузовиков или автофургонов, немедленно сообщите об этом на горячую линию министерства информации (113) или в разведывательную службу Корпуса стражей исламской революции (114). Обеспечение безопасности – это обязанность каждого", – говорится в сообщении.

Очевидно, в Иране опасаются действий "Мосада".

Израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад".

Операция тщательно и долго планировалась.