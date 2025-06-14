СМИ: Маск активировал спутниковый интернет Starlink над Ираном

После израильского удара по целям в Иране 13 июня, когда иранские власти ввели ограничения на доступ к интернету, ведущий Fox News Марк Левин обратился к Илону Маску в соцсети Х с призывом активировать на территории Ирана Starlink, тем самым "изменив реальность иранцев и вбив последний гвоздь в гроб иранского режима".

Маск ответил на это, написав уклончиво: "Сигналы активны".

Его ответ был истолкован СМИ как подтверждение активации спутникового интернета Starlink над Ираном.

Отметив, что, как минимум, несколько сотен терминалов Starlink работают на территории Ирана с 2022 года, однако все они были ввезены в Исламскую республику нелегально.