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Ближний Восток

СМИ: Маск активировал спутниковый интернет Starlink над Ираном

Иран
Илон Маск
время публикации: 14 июня 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 17:35
СМИ: Маск активировал спутниковый интернет Starlink над Ираном
AP Photo/Dmitry Lovetsky

После израильского удара по целям в Иране 13 июня, когда иранские власти ввели ограничения на доступ к интернету, ведущий Fox News Марк Левин обратился к Илону Маску в соцсети Х с призывом активировать на территории Ирана Starlink, тем самым "изменив реальность иранцев и вбив последний гвоздь в гроб иранского режима".

Маск ответил на это, написав уклончиво: "Сигналы активны".

Его ответ был истолкован СМИ как подтверждение активации спутникового интернета Starlink над Ираном.

Отметив, что, как минимум, несколько сотен терминалов Starlink работают на территории Ирана с 2022 года, однако все они были ввезены в Исламскую республику нелегально.

Ближний Восток
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