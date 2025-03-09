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Мир

Маск о возможном отключении Starlink для Украины: "Вся их линия фронта рухнет"

Война в Украине
Украина
Илон Маск
время публикации: 09 марта 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 13:30
Маск о возможном отключении Starlink для Украины: "Вся их линия фронта рухнет"
AP Photo/Jose Luis Magana

Американский миллиардер Илон Маск вновь выступил с призывом о прекращении войны в Украине. При этом по сути он пригрозил Киеву отключением от системы Starlink.

На своей странице в соцсети X (которая ему принадлежит) Маск написал: "Я буквально вызвал Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink – это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС!!"

Маск ранее уже намекал на возможность отключения Starlink для Украины, однако потом опровергал сообщения о том, что такое решение принято.

Европейский Союз изучает возможность заменить спутники интернет-связи Starlink путем размещения в Украине аналогов французской Eutelsat Communications SA, которая управляет вторым по величине портфелем низкоорбитальных спутников после SpaceX.

Слухи об отключении корпорацией SpaceX Starlink, которые использует Украина, опровергал вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский, который анонсировал закупку следующей партии в 5 тысяч терминалов для Украины.

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