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Ближний Восток

Генерал Сабахифард: "Все установки ПВО Ирана, которым израильтяне нанеcли ущерб, вернулись в строй"

время публикации: 14 ноября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 12:20

Агентство "Тасним" цитирует пресс-секретаря комиссии по иностранным делам и национальной безопасности парламента Ирана Эбрагима Резаи, рассказавшего о выступлении на заседании комиссии командующего иранскими силами ПВО бригадного генерала Алирезы Сабахифарда.

По его словам, ущерб, нанесенный защитникам неба в результате израильского удара 26 октября, оказался незначительным, а попытки врага уничтожить или парализовать ПВО потерпели крах. "Все оборудование, которому был нанесен ущерб, уже вернулось на боевое дежурство", – сказал военачальник.

"Опасаясь мощи наших ПВО, израильтяне не решились отправить даже один самолет в наше воздушное пространство", – добавил он.

Иранские источники сообщили Sky News Arabia в среду, 13 ноября, что Тегеран решил отложить военный ответ Израилю после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Эти источники сообщили: "Иран откладывает реализацию операции "Правдивое обещание 3" против Израиля после победы Трампа".

Иранский лидер Али Хаменеи ранее пообещал дать "жесткий ответ" Соединенным Штатам и Израилю "за действия против Ирана и оси сопротивления".

Ближний Восток
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