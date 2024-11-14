Генерал Сабахифард: "Все установки ПВО Ирана, которым израильтяне нанеcли ущерб, вернулись в строй"

Агентство "Тасним" цитирует пресс-секретаря комиссии по иностранным делам и национальной безопасности парламента Ирана Эбрагима Резаи, рассказавшего о выступлении на заседании комиссии командующего иранскими силами ПВО бригадного генерала Алирезы Сабахифарда.

По его словам, ущерб, нанесенный защитникам неба в результате израильского удара 26 октября, оказался незначительным, а попытки врага уничтожить или парализовать ПВО потерпели крах. "Все оборудование, которому был нанесен ущерб, уже вернулось на боевое дежурство", – сказал военачальник.

"Опасаясь мощи наших ПВО, израильтяне не решились отправить даже один самолет в наше воздушное пространство", – добавил он.

Иранские источники сообщили Sky News Arabia в среду, 13 ноября, что Тегеран решил отложить военный ответ Израилю после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Эти источники сообщили: "Иран откладывает реализацию операции "Правдивое обещание 3" против Израиля после победы Трампа".

Иранский лидер Али Хаменеи ранее пообещал дать "жесткий ответ" Соединенным Штатам и Израилю "за действия против Ирана и оси сопротивления".