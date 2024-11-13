Sky News Arabia: Иран откладывает военный ответ Израилю после победы Трампа

Иранские источники сообщили Sky News Arabia в среду, 13 ноября, что Тегеран решил отложить военный ответ Израилю после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

Эти источники сообщили: "Иран откладывает реализацию операции "Правдивое обещание 3" против Израиля после победы Трампа".

Иранский лидер Али Хаменеи ранее пообещал дать "жесткий ответ" Соединенным Штатам и Израилю "за действия против Ирана и оси сопротивления".

Представитель "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммад Наини заявлял, что Иран ответит на "новый злонамеренный акт" со стороны Израиля, имея в виду удары ВВС ЦАХАЛа по военным объектам в Иране 26 октября 2024 года. Он также подчеркивал, что военный ответ будет "защитной мерой", которая не приведет к "увеличению конфронтации" с Израилем. Власти Израиля, в свою очередь, подчеркивали, что на любую агрессию со стороны Ирана последует жесткий ответ.

Отметим, что публикация Sky News Arabia противоречит данным The Wall Street Journal, публиковавшимся около десяти дней назад. В статье WSJ утверждалось: Иран готовит мощный удар по Израилю после выборов, но до инаугурации в США. Впрочем, публикация WSJ вышла до победы Трампа на выборах в США.

Прямое военное противостояние Ирана и Израиля

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим".

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

1 октября 2024 года, в ответ на ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи, Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет.

В ночь на 26 октября 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам в Иране. На сей раз Израиль открыто заявил об ответном ударе.