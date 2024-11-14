В Иране казнен осужденный за убийство, он был повешен во второй раз

Базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights сообщает, что в иранской тюрьме "Гезельхесар" приведен в исполнение смертный приговор 26-летнему Ахмаду Ализаде, осужденному за убийство. Он был казнен со второй попытки.

Первая попытка была предпринята 27 апреля. Через 28 секунд после повешения близкие жертвы Ахмада, присутствовавшие на казни, закричали, что они его прощают. Казнь была прервана, преступника удалось реанимировать.

По законам шариата, семья жертвы имеет право простить убийцу, потребовав от него компенсацию – так называемые "кровавые деньги". Ахмад, на всем протяжении суда отрицавший свою вину, этих денег не выплатил. 13 ноября он был повешен во второй раз.