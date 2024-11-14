x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 14:36
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МАГАТЭ заявил о недопустимости удара по иранским ядерным объектам

время публикации: 14 ноября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 14:37

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран. Цель его визита - убедить режим аятолл согласиться на большую прозрачность иранской ядерной программы.

Члены "Европейской тройки": Великобритания, Франция и Германия, угрожают в противном случае добиться принятием Советом директоров МАГАТЭ резолюции с осуждением Ирана. Заседание совета состоится на следующей неделе.

Гросси встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который возглавлял иранскую делегацию на ядерных переговорах. Иранский чиновник заявил, что готов к переговорам, однако не под давлением. Он пригрозил дать жесткий ответ на возможное принятие резолюции.

Добавим, что глава МАГАТЭ прокомментировал заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, пригрозившего нанести удар по ядерным объектам Ирана. По словам Гросси, делать это ни в коем случае нельзя.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 ноября 2024

Глава МАГАТЭ прибудет в Иран с первым визитом после победы Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2024

МАГАТЭ: Иран временно закрыл свои ядерные объекты после атаки на Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 февраля 2024

Глава МАГАТЭ: Иран пополняет запасы обогащенного урана