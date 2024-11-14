Глава МАГАТЭ заявил о недопустимости удара по иранским ядерным объектам

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран. Цель его визита - убедить режим аятолл согласиться на большую прозрачность иранской ядерной программы.

Члены "Европейской тройки": Великобритания, Франция и Германия, угрожают в противном случае добиться принятием Советом директоров МАГАТЭ резолюции с осуждением Ирана. Заседание совета состоится на следующей неделе.

Гросси встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который возглавлял иранскую делегацию на ядерных переговорах. Иранский чиновник заявил, что готов к переговорам, однако не под давлением. Он пригрозил дать жесткий ответ на возможное принятие резолюции.

Добавим, что глава МАГАТЭ прокомментировал заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца, пригрозившего нанести удар по ядерным объектам Ирана. По словам Гросси, делать это ни в коем случае нельзя.