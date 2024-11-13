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Ближний Восток

Глава МАГАТЭ прибудет в Иран с первым визитом после победы Трампа

время публикации: 13 ноября 2024 г., 13:14 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 13:16

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибывает 13 ноября в Тегеран на переговоры о ядерной программе Исламской республики Иран. Визит проходит на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном.

Еще один фактор – победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который в первую свою каденцию в Белом доме вышел из соглашения о судьбе иранских ядерных разработок. Как ожидается, он займет в отношении Ирана более жесткую позицию, чем нынешний президент Джо Байден.

"Возможности для маневра начинают сокращаться. Необходимо найти пути для дипломатического урегулирования", – заявил глава МАГАТЭ, в то же время обвинив Иран в недостаточной прозрачности разработок.

Израиль и США заявляют, что ядерная программа режима аятолл носит военный характер, официальный Тегеран утверждает, что это не так. Гросси заявил, что Иран располагает материалами для создания ядерного оружия, но еще не обладает им.

Ближний Восток
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