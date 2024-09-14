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Ближний Восток

ОАЭ дали понять, что не будут восстанавливать Газу, если не будет создано Палестинское государство

время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:17
ОАЭ дали понять, что не будут восстанавливать Газу, если не будет создано Палестинское государство
AP Photo/Jon Gambrell, File

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид аль Нахайян дал понять, что условием дальнейшего сотрудничества с Израилем по восстановлению Газы является создание Палестинского государства.

В своем Х-блоге министр написал: "Эмираты не готовы к участию в "дне после войны" в Газе без создания Палестинского государства".

Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что в последние дни поступают сообщения, что ОАЭ предложили Египту разместить на Филадельфийском коридоре объединенные силы арабских стран, при этом изъявив готовность участвовать в миссии.

Ближний Восток
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