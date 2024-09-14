ОАЭ дали понять, что не будут восстанавливать Газу, если не будет создано Палестинское государство

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид аль Нахайян дал понять, что условием дальнейшего сотрудничества с Израилем по восстановлению Газы является создание Палестинского государства.

В своем Х-блоге министр написал: "Эмираты не готовы к участию в "дне после войны" в Газе без создания Палестинского государства".

Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что в последние дни поступают сообщения, что ОАЭ предложили Египту разместить на Филадельфийском коридоре объединенные силы арабских стран, при этом изъявив готовность участвовать в миссии.