МИД Франции направит в Дамаск дипмиссию: впервые за 12 лет

МИД Франции направит в Дамаск 17 декабря дипломатическую миссию впервые за 12 лет, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter.

По словам Барро, целью четырех дипломатов, направляемых в Сирию, будет "возвращение влияния" Франции в стране, "установление первоначальных контактов" с новыми властями и "оценка насущных потребностей населения" с гуманитарной точки зрения, передает "Интерфакс".

После отставки и бегства из страны президента Сирии Башара Асада президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал конец этого "варварского" режима. О том, как относятся на Елисейских полях к новоявленному правителю Сирии, лидеру джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани, пока непонятно.