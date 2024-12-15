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Ближний Восток

МИД Франции направит в Дамаск дипмиссию: впервые за 12 лет

время публикации: 15 декабря 2024 г., 17:47 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 17:47
Сирийцы, проживающие во Франции празднуют смену власти в Сирии. Париж, 8 декабря 2024 года
AP Photo/Aurelien Morissard

МИД Франции направит в Дамаск 17 декабря дипломатическую миссию впервые за 12 лет, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter.

По словам Барро, целью четырех дипломатов, направляемых в Сирию, будет "возвращение влияния" Франции в стране, "установление первоначальных контактов" с новыми властями и "оценка насущных потребностей населения" с гуманитарной точки зрения, передает "Интерфакс".

После отставки и бегства из страны президента Сирии Башара Асада президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал конец этого "варварского" режима. О том, как относятся на Елисейских полях к новоявленному правителю Сирии, лидеру джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани, пока непонятно.

Ближний Восток
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