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Ближний Восток

Послание аль-Джулани курдам: "Будем жить вместе по закону"

Сирия
Курды
время публикации: 15 декабря 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 07:53
Послание аль-Джулани курдам: "Будем жить вместе по закону"
AP Photo/Omar Albam

Лидер джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии, Абу Мухаммад аль-Джулани направил послание сирийским курдам.

"Вы – часть родины и партнеры будущей Сирии. Мы будем жить вместе по закону", – заявил аль-Джулани.

Учитывая идеологию "Хайят Тахрир аш-Шам", можно предположить, что речь идет о законах шариата.

Курды пока не ответили на это послание.

Ближний Восток
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