Послание аль-Джулани курдам: "Будем жить вместе по закону"

Лидер джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии, Абу Мухаммад аль-Джулани направил послание сирийским курдам.

"Вы – часть родины и партнеры будущей Сирии. Мы будем жить вместе по закону", – заявил аль-Джулани.

Учитывая идеологию "Хайят Тахрир аш-Шам", можно предположить, что речь идет о законах шариата.

Курды пока не ответили на это послание.