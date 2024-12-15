Послание аль-Джулани курдам: "Будем жить вместе по закону"
время публикации: 15 декабря 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 07:53
Лидер джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии, Абу Мухаммад аль-Джулани направил послание сирийским курдам.
"Вы – часть родины и партнеры будущей Сирии. Мы будем жить вместе по закону", – заявил аль-Джулани.
Учитывая идеологию "Хайят Тахрир аш-Шам", можно предположить, что речь идет о законах шариата.
Курды пока не ответили на это послание.
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