Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели своего корреспондента в секторе Газы

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели Ахмада Аль-Луха, освещавшего события в секторе Газы. По данным палестинских источников, репортер погиб в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Нусейрате, вместе с ним погибли еще пять членов Гражданской обороны ХАМАСа.

Тела погибших были доставлены в больницу "Аль-Ауда", где была завершена процедура идентификации и констатирована смерть.