Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели своего корреспондента в секторе Газы
время публикации: 15 декабря 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 18:31
Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели Ахмада Аль-Луха, освещавшего события в секторе Газы. По данным палестинских источников, репортер погиб в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Нусейрате, вместе с ним погибли еще пять членов Гражданской обороны ХАМАСа.
Тела погибших были доставлены в больницу "Аль-Ауда", где была завершена процедура идентификации и констатирована смерть.