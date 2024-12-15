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Ближний Восток

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели своего корреспондента в секторе Газы

Газа
ХАМАС
время публикации: 15 декабря 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 18:31
Корркспондент телеканала "Аль-Джазира" Ахмад Аль-Лух
Соцсети

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели Ахмада Аль-Луха, освещавшего события в секторе Газы. По данным палестинских источников, репортер погиб в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Нусейрате, вместе с ним погибли еще пять членов Гражданской обороны ХАМАСа.

Тела погибших были доставлены в больницу "Аль-Ауда", где была завершена процедура идентификации и констатирована смерть.

Ближний Восток
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