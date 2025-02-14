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Ближний Восток

Возле аэропорта Бейрута сторонники "Хизбаллы" напали на автомобиль UNIFIL и сожгли его

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 14 февраля 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 21:26
Возле аэропорта Бейрута сторонники "Хизбаллы" напали на автомобиль UNIFIL и сожгли его
соцсети

Второй день подряд возле международного аэропорта Бейрута проходят протесты сторонников "Хизбаллы" против отказа властей Ливана дать разрешение на посадку пассажирскому самолету из Ирана.

Демонстранты преградили дорогу автомобилю UNIFIL, силой выволокли находившихся в салоне миротворцев, а затем подожгли машину.

И хотя власти Ливана сообщали, что для наведения порядка привлечены военные, на видео с места беспорядков, публикуемых в соцсетях, не видно ни полицейских, ни военных.

Акции протеста начались 13 февраля после отказа властей Ливана принять пассажирский самолет Iran Air из-за подозрений в перевозке груза для "Хизбаллы".

"Хизбалла" требует, чтобы правительство Ливана обеспечило бесперебойную работу аэропорта.

Ранее на этой неделе глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи заявил об использовании бейрутского аэропорта иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи средств "Хизбалле" через гражданские рейсы. Он предупредил, что ЦАХАЛ будет использовать все средства для предотвращения перевооружения группировки.

Ближний Восток
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