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Ближний Восток

Послание Турции: США и курды провели совместные учения на севере Сирии

Сирия
США
Турция
Курды
время публикации: 15 января 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 11:31
Послание Турции: США и курды провели совместные учения на севере Сирии
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Военнослужащие возглавляемой США международной коалиции и подразделения "Сирийских демократических сил", основу которых составляют курдские отряды самообороны, провели совместные учения в провинции Хасаке на севере Сирии.

Декларируемая цель учений – улучшение координации сторон на случай возникновения угроз в данном районе. Как сообщает Syrian Observatory for Human Rights, проводились боевые стрельбы, в том числе артиллерийские. К учениям были привлечены вертолеты.

Маневры – послание американской администрации Турции и новым властям Сирии: курды не собираются складывать оружие, а США продолжат их поддерживать. Однако срок действия этого послания ограничен: уже 20 января президент Джо Байден покинет Белый дом, и региональную политику будет определять его преемник Дональд Трамп.

Ближний Восток
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