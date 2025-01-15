Послание Турции: США и курды провели совместные учения на севере Сирии

Военнослужащие возглавляемой США международной коалиции и подразделения "Сирийских демократических сил", основу которых составляют курдские отряды самообороны, провели совместные учения в провинции Хасаке на севере Сирии.

Декларируемая цель учений – улучшение координации сторон на случай возникновения угроз в данном районе. Как сообщает Syrian Observatory for Human Rights, проводились боевые стрельбы, в том числе артиллерийские. К учениям были привлечены вертолеты.

Маневры – послание американской администрации Турции и новым властям Сирии: курды не собираются складывать оружие, а США продолжат их поддерживать. Однако срок действия этого послания ограничен: уже 20 января президент Джо Байден покинет Белый дом, и региональную политику будет определять его преемник Дональд Трамп.