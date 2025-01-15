Новый премьер-министр Ливана начинает консультации о формировании правительства

Наваф Салам, назначенный президентом Жозефом Ауном на пост премьер-министра Ливана, начинает 15 января консультации о формировании правительства. Ключевой вопрос – войдут ли в кабинет представители и союзники "Хизбаллы".

Группировка поддерживала кандидатуру предыдущего премьера Наджиба Микати, отмечают Arab News. Глава парламентской фракции "Хизбаллы" Мухаммад Раад после состоявшейся 13 января встречи с Ауном заявил, что назначение Салама лишь углубит раскол в ливанском обществе.

Салам, бывший председатель Международного суда в Гааге, прибыл в Ливан уже после того, как ему поручили сформировать правительство. Он заявил, что готов к сотрудничеству со всеми партиями и движениями. "Пришло время открыть страницу справедливости, безопасности и прогресса", – сказал он.