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Ближний Восток

Армия Ливана завербовала добровольцев для размещения к югу от Литани

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 14 января 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 22:21
Армия Ливана завербовала добровольцев для размещения к югу от Литани
AP Photo/Bilal Hussein

Армия Ливана завершила вербовку добровольцев для размещения их в секторе к югу от реки Литани с целью усиления контроля за районом.

Ливанская армия сообщила, что намерена разместить 6 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить выполнение резолюции 1701.

Новобранцы проходят специальную подготовку, после чего пополнят различные подразделения, размещенные на юге Ливана.

Ближний Восток
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