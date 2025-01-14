Армия Ливана завербовала добровольцев для размещения к югу от Литани

Армия Ливана завершила вербовку добровольцев для размещения их в секторе к югу от реки Литани с целью усиления контроля за районом.

Ливанская армия сообщила, что намерена разместить 6 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить выполнение резолюции 1701.

Новобранцы проходят специальную подготовку, после чего пополнят различные подразделения, размещенные на юге Ливана.