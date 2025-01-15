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Ближний Восток

Вице-президент Ирана: Израиль заминировал оборудование для обогащения урана, приобретенное Тегераном

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 15 января 2025 г., 01:49 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 02:01
Вице-президент Ирана: Израиль заминировал оборудование для обогащения урана, приобретенное Тегераном
Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Вице-президент Ирана: Израиль заминировал оборудование для обогащения урана, приобретенное Тегераном
AP Photo/Vahid Salemi

Израиль пытался сорвать ядерную программу Тегерана, заложив взрывчатку в приобретаемое Ираном оборудование. На сайте телеканала Iran International указывается, что это заявление было сделано вице-президентом Ирана Мохаммадом Зарифом в онлайн-интервью программе "Хозур".

По словам бывшего иранского дипломата и экс-главы МИДа, санкции против Ирана и его союзников создали дополнительные риски для безопасности его страны и сделали возможными израильские диверсии. Из-за санкций Иран и его союзники вынуждены при закупке оборудования полагаться на посредников.

"Наши коллеги приобрели платформу центрифуги для Организации по атомной энергии Ирана. А позднее оказалось, что внутри оборудования размещен заряд взрывчатки, который нам удалось обнаружить", – рассказал Зариф, не сообщив никаких других подробностей инцидента.

Под "коллегами" Зариф, скорее всего, имеет в виду посредников, через которых Тегеран вынужден закупать оборудование. "Вместо того, чтобы заказывать оборудование напрямую у производителя, санкции вынуждают нас пользоваться услугами множества посредников. Они могут вносить какие угодно изменения в оборудование, что и произошло", – рассказал он.

Экс-дипломат упомянул о взрывах пейджеров "Хизбаллы" в сентябре 2024 года, которые, по его словам, стали следствием "проникновения Израиля в цепочку поставщиков". "Проблема с пейджерами в Ливане была результатом многолетнего процесса, выстроенного сионистами", – заключил Зариф.

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