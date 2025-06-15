В аэропорту Мешхед, в 2300 км от Израиля, ВВС ЦАХАЛа уничтожили самолет-заправщик

ЦАХАЛ сообщает, что примерно в 2300 километрах от границы Израиля 15 июня израильскими ВВС был атакован иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда, на востоке Ирана. Это самый дальний удар с начала военной операции "Народ как лев".

В сообщении подчеркивается: "ВВС ЦАХАЛа действуют для достижения превосходства в воздухе над всей территорией Ирана".