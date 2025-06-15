В аэропорту Мешхед, в 2300 км от Израиля, ВВС ЦАХАЛа уничтожили самолет-заправщик
время публикации: 15 июня 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 18:40
ЦАХАЛ сообщает, что примерно в 2300 километрах от границы Израиля 15 июня израильскими ВВС был атакован иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда, на востоке Ирана. Это самый дальний удар с начала военной операции "Народ как лев".
В сообщении подчеркивается: "ВВС ЦАХАЛа действуют для достижения превосходства в воздухе над всей территорией Ирана".
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