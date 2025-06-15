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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщают о взрыве пяти автомобилей в Тегеране

Иран
время публикации: 15 июня 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 17:42
Иранские СМИ сообщают о взрыве пяти автомобилей в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

По данным иранских СМИ, в различных районах Тегерана за последний час взорвались пять автомобилей. По всей видимости, в автомобилях были установлены взрывные устройства, приведенные в действие удаленно.

Нет информации о том, что к этим взрывам причастен Израиль.

Источник в системе безопасности Израиля заявил новостной службе медиакорпорации "Кан", что Израиль не имеет отношения к взрыву автомобилей.

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