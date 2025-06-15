Иранские СМИ сообщают о взрыве пяти автомобилей в Тегеране
время публикации: 15 июня 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 17:42
По данным иранских СМИ, в различных районах Тегерана за последний час взорвались пять автомобилей. По всей видимости, в автомобилях были установлены взрывные устройства, приведенные в действие удаленно.
Нет информации о том, что к этим взрывам причастен Израиль.
Источник в системе безопасности Израиля заявил новостной службе медиакорпорации "Кан", что Израиль не имеет отношения к взрыву автомобилей.
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