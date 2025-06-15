"Катаиб Хизбалла" пригрозила ударом по американским объектам в Ираке

Глава действующей в Ираке радикальной шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" Абу Хусейн аль-Хамидауи, заявил, что, в случае вмешательства США в войну между Ираном и Израилем, группировка нанесет удар по американским объектам в регионе.

Он также сообщил, что Иран не просил у группировки помощи в боевых действиях против Израиля. "Исламская республика на нуждается в этом для сдерживания преступного сионистского образования. Иран сопротивляется стойко и героически", – сказал он.

"Мы призываем правительство Ирана и другие патриотические силы проявить ответственность и занять мужественную позицию, которая предотвратит расширение войны", – добавил он, уточнив, что под этим подразумевается закрытие посольства США в Багдаде и изгнание американских войск.

Утром 15 июня Правительство Ирака призвало действующие в стране вооруженные группировки воздержаться от участия в войне между Израилем и Ираном, чтобы Ирак не был втянут в конфликт. Об этом пишет газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Призыв в первую очередь обращен к шиитским ополчениям, фактическое командование которыми осуществляет Корпус стражей Исламской революции. Ирак также призвал Иран воздержаться от ударов по расположенным на иракской территории американским базам.