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Ближний Восток

Iran International: иранские чиновники ведут переговоры с Москвой о своей эвакуации

Иран
время публикации: 15 июня 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 19:22
Iran International: иранские чиновники ведут переговоры с Москвой о своей эвакуации
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры с представителями российских властей о возможности бегства из Ирана в Россию для себя и членов своей семьи. Об этом сообщил телеканал Iran International, вещающий на фарси из Лондона.

По данным телеканала, чиновник в российском правительстве заверил Хеджази, что Москва обеспечит ему эвакуацию по "безопасному коридору".

Источник телеканала утверждает, что аналогичные заверения получили и другие высокопоставленные иранские чиновники. Некоторые из них уже окончательно определились с маршрутами возможного бегства.

Ближний Восток
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