Источники в Ливане: в Цуре ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"
время публикации: 15 мая 2024 г., 00:47 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 01:02
Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в Цуре в результате удара, нанесенного с израильского беспилотника по легковому автомобилю, были убиты двое боевиков "Хизбаллы".
По данным СМИ, в результате израильского удара погиб полевой командир "Хизбаллы" Хусейн Маки, второй погибший – его телохранитель.
На одной из фотографий, которыми сопровождаются сообщения о ликвидации, Хусейн Маки запечатлен вместе с генералом Мухаммадом Резой Захеди, командующим силами "Кудс" в Сирии и Ливане, который был ликвидирован 1 апреля в результате удара по консульству Ирана в Дамаске.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2024