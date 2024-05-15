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Ближний Восток

Источники в Ливане: в Цуре ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"

время публикации: 15 мая 2024 г., 00:47 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 01:02
Источники в Ливане: в Цуре ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"
AP Photo/Dar Yasin

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в Цуре в результате удара, нанесенного с израильского беспилотника по легковому автомобилю, были убиты двое боевиков "Хизбаллы".

По данным СМИ, в результате израильского удара погиб полевой командир "Хизбаллы" Хусейн Маки, второй погибший – его телохранитель.

На одной из фотографий, которыми сопровождаются сообщения о ликвидации, Хусейн Маки запечатлен вместе с генералом Мухаммадом Резой Захеди, командующим силами "Кудс" в Сирии и Ливане, который был ликвидирован 1 апреля в результате удара по консульству Ирана в Дамаске.

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