Источники в Ливане: в Цуре ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в Цуре в результате удара, нанесенного с израильского беспилотника по легковому автомобилю, были убиты двое боевиков "Хизбаллы".

По данным СМИ, в результате израильского удара погиб полевой командир "Хизбаллы" Хусейн Маки, второй погибший – его телохранитель.

На одной из фотографий, которыми сопровождаются сообщения о ликвидации, Хусейн Маки запечатлен вместе с генералом Мухаммадом Резой Захеди, командующим силами "Кудс" в Сирии и Ливане, который был ликвидирован 1 апреля в результате удара по консульству Ирана в Дамаске.