15 ноября 2025
Ближний Восток

На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима"

Сирия
Друзы
время публикации: 15 ноября 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 22:28
На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима"
AP Photo/Fahd Kiwan

Сирийский канал "Аль-Ихбария" сообщил о столкновениях в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии, в районе деревни Уалага, между местными друзами и вооруженными формированиями, ассоциированными с новым руководством страны.

Сведения о числе погибших уточняются.

Стороны обвиняют друг друга нарушении соглашения о прекращении огня.

Назначенный Дамаском губернатор провинции Ас-Суэйда осудил действия друзских формирований, обвинив их в эскалации насилия и попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.

Представители друзской общины, в свою очередь, утверждают, что действуют в ответ на давление и провокации со стороны сил режима и связанных с ними вооруженных формирований.

