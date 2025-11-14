На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима", есть жертвы
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:14
В ночь на 14 ноября в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии вновь произошли вооруженные столкновения между местными друзами и вооруженными формированиями, ассоциированными с новым руководством страны.
Есть убитые и раненые с обеих сторон. Сведения о числе погибших уточняются.
Стороны обвиняют друг друга нарушении соглашения о прекращении огня.
Назначенный Дамаском губернатор провинции Ас-Суэйда осудил действия друзских формирований, обвинив их в эскалации насилия и попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.
Представители друзской общины, в свою очередь, утверждают, что действуют в ответ на давление и провокации со стороны сил режима и связанных с ними вооруженных формирований.
