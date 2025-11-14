x
14 ноября 2025
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 ноября 2025
Ближний Восток

На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима", есть жертвы

Сирия
Погибшие
Друзы
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:14
На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима", есть жертвы
AP Photo/Fahd Kiwan

В ночь на 14 ноября в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии вновь произошли вооруженные столкновения между местными друзами и вооруженными формированиями, ассоциированными с новым руководством страны.

Есть убитые и раненые с обеих сторон. Сведения о числе погибших уточняются.

Стороны обвиняют друг друга нарушении соглашения о прекращении огня.

Назначенный Дамаском губернатор провинции Ас-Суэйда осудил действия друзских формирований, обвинив их в эскалации насилия и попытке дестабилизировать ситуацию в регионе.

Представители друзской общины, в свою очередь, утверждают, что действуют в ответ на давление и провокации со стороны сил режима и связанных с ними вооруженных формирований.

Ближний Восток
