Глава судебной системы Ирана призвал бороться с "пренебрежением хиджабом"

Глава судебной системы Ирана Голямхоссейн Мохсени Эджеи призвал к более строгим мерам борьбы с "социальными аномалиями", в частности – с пренебрежением хиджабом, сообщает AFP.

Согласно правилам, введенным после Исламской революции 1979 года, все женщины в Иране должны покрывать волосы на публике хиджабом и носить скромную свободную одежду.

Однако в крупных городах, особенно в Тегеране, в последние годы многие женщины теперь с непокрытой головой, часто в джинсах и кроссовках.

"Я приказал генеральному прокурору и всем прокурорам в стране потребовать от органов безопасности и правоохранительных органов выявлять организованные и связанные с иностранными государствами движения в области социальных аномалий", – заявил Эджеи, подчеркнув, что "пренебрежение хиджабом – это происки врага".

Феномен массового отказа от ношения хиджаба стал более заметным в Иране после гибели Махсы Амини в сентябре 2022 года, девушки, имя которой стало символом общественного протеста за права женщин.